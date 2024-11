Quebra de recorde de Neymar, estreia na seleção e evolução sem fim: Estêvão já empolga Chelsea

O brasileiro concluirá sua transferência de £ 56 milhões de libras para o Stamford Bridge no próximo verão, após uma temporada histórica no Palmeiras

Quando se trata de transfêrencias pré-acordadas, sempre existe o risco de que as coisas saiam do controle durante o período intermediário — seja pela falta de gols, lesões inesperadas, ou queda de desempenho. Esse, no entanto, definitivamente não é o caso de Estêvão Willian.

O jovem brasileiro se unirá ao Chelsea no próximo verão europeu, depois que o clube londrino superou uma forte concorrência para fechar com o talentoso atacante do Palmeiras em junho, por impressionantes £56 milhões de libras. E, até agora, parece ser um investimento com grande potencial de retorno.

Ainda a seis meses de completar 18 anos, quando poderá se transferir legalmente para seu novo clube, Estêvão vem deslumbrando no Brasil na temporada de 2024. Com uma habilidade de drible incomparável, visão de jogo apurada e faro para o gol, ele já fez história e tem novas conquistas no horizonte.

"Meu maior sonho é ser o melhor jogador do mundo", afirmou ele este mês. "Esse é o meu sonho. Um dia estarei entre os melhores. Mas não quero prometer ou prever que isso ocorrerá em alguns anos. Isso virá naturalmente."

O Chelsea, então, tem nas mãos um talento com potencial para se tornar um jogador de classe mundial — e é assim que ele tem se destacado...