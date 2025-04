O que aconteceu com Vinícius Júnior no Real Madrid em 2025?

O brasileiro não tem sido tão decisivo como nos últimos anos, e os Merengues estão sofrendo como resultado

“Vou fazer isso 10 vezes, se for preciso. Eles não estão prontos.” Foi isso o que nos disseram. Vinícius Júnior tuitou essas palavras após Rodri conquistar a Bola de Ouro em outubro, numa cena icônica de melodrama. O Real Madrid soube que sua estrela não levaria o prêmio para casa e decidiu boicotar a cerimônia em Paris. O camisa 7 merecia ter vencido? Talvez — foi uma disputa acirrada. Mas, independentemente da sua opinião, a atitude não pegou bem.

Embora a vingança estivesse na mente do brasileiro logo após o ocorrido, as coisas não continuaram a sair como ele esperava nos meses seguintes. Vinícius está fazendo uma temporada abaixo do esperado — ao menos para os seus padrões. Onze gols e sete assistências em LaLiga não são números que gritam "candidato à Bola de Ouro". E embora suas 10 participações em gols na Champions League quase salvem sua imagem, isso não parece exatamente com “fazer isso 10 vezes”, como foi prometido.

Ainda pior é seu desempenho desde o início de 2025. Vini marcou apenas seis gols e deu cinco assistências em todas as competições desde janeiro. A turnê da vingança não fracassou; ela simplesmente nunca começou de verdade. O então futuro Bola de Ouro que foi prometido ainda não apareceu — e o que acontecer a seguir pode definir a temporada do Real.