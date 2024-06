Quanto o Palmeiras pode ganhar com venda de Luis Guilherme para o West Ham?

O jovem não joga mais pelo Alviverde e o destino será a Premier League; confira os detalhes

Luis Guilherme não joga mais pelo Palmeiras. O meio-campista de 18 foi vendido ao West Ham da Inglaterra nesta quarta-feira (12) e se despede do clube Alviverde. Os ingleses vão pagar 23 milhões de euros fixos + 7 milhões de euros em bônus caso metas estipuladas no contrato sejam atingidas.

Segundo soube a GOAL, o ex-zagueiro Naldo, hoje sócio da empresa N29, foi quem intermediou a negociação. O hoje empresário, ainda esteve intermediando as conversas por Wesley, do Corinthians, e Fabrício Bruno, do Flamengo, com o clube inglês.

