Quanto o Fluminense já recebeu em dinheiro com negociações de Gerson para Roma, Flamengo, Olympique de Marseille, Zenit e Cruzeiro

O anúncio oficial de Gerson como novo reforço do Cruzeiro, no último sábado (10), não movimentou apenas o mercado da bola no futebol brasileiro. A transferência também representou mais um capítulo positivo para os cofres do Fluminense, clube formador do meio-campista. Mesmo sem vínculo direto com o jogador há anos, o Tricolor segue lucrando graças a cláusulas contratuais e ao mecanismo de solidariedade da Fifa.

A negociação entre Cruzeiro e Zenit foi fechada por 27 milhões de euros fixos (cerca de R$ 169 milhões), além de 3 milhões de euros em bônus. Como detém percentual sobre a primeira venda internacional de Gerson, o Fluminense vai embolsar R$ 4,56 milhões apenas nesta operação.