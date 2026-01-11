+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Quanto o Fluminense já recebeu em dinheiro com negociações de Gerson para Roma, Flamengo, Olympique de Marseille, Zenit e Cruzeiro

Negociado pelo Zenit por 27 milhões de euros, volante mantém relação financeira duradoura com o Tricolor, que já arrecadou quase R$ 109 milhões com transferências do jogador

O anúncio oficial de Gerson como novo reforço do Cruzeiro, no último sábado (10), não movimentou apenas o mercado da bola no futebol brasileiro. A transferência também representou mais um capítulo positivo para os cofres do Fluminense, clube formador do meio-campista. Mesmo sem vínculo direto com o jogador há anos, o Tricolor segue lucrando graças a cláusulas contratuais e ao mecanismo de solidariedade da Fifa.

A negociação entre Cruzeiro e Zenit foi fechada por 27 milhões de euros fixos (cerca de R$ 169 milhões), além de 3 milhões de euros em bônus. Como detém percentual sobre a primeira venda internacional de Gerson, o Fluminense vai embolsar R$ 4,56 milhões apenas nesta operação.

    Venda milionária e impacto no caixa do Flu

    A chegada de Gerson ao Cruzeiro marca a transferência mais cara da história do futebol brasileiro. O investimento da equipe mineira demonstra ambição esportiva e reforça o status do volante como um jogador valorizado no mercado.

    Para o Fluminense, o impacto financeiro é significativo. O clube carioca possui 2,7% de participação sobre transferências futuras do atleta, percentual que vem sendo acionado ao longo da carreira do jogador. Somente com a venda do Zenit para o Cruzeiro, o Tricolor garantiu uma quantia relevante sem precisar negociar nenhum ativo atual do elenco.

    De acordo com levantamento do Globo Esporte, somando todas as operações envolvendo Gerson desde sua saída das Laranjeiras, o Fluminense já arrecadou o equivalente a R$ 108,98 milhões, valor corrigido pela inflação.

    De Xerém à Europa: o início da trajetória

    Revelado em Xerém, Gerson despontou como uma das principais promessas do Fluminense em 2015. Com técnica refinada, visão de jogo e capacidade física acima da média, o meia rapidamente chamou atenção do futebol europeu.

    Ainda em 2015, o Fluminense acertou sua venda para a Roma, da Itália, por 17 milhões de euros, quantia expressiva para a época. Detentor de 70% dos direitos econômicos, o Tricolor recebeu R$ 45 milhões, valor que, corrigido pela inflação, chega a R$ 90,9 milhões atualmente. Essa negociação é, disparadamente, a mais lucrativa da história do clube envolvendo Gerson.

    Passagem pela Roma e retorno ao Brasil

    Na Roma, Gerson teve uma passagem de altos e baixos. Apesar do investimento, o meia não conseguiu se firmar no futebol italiano. Após um empréstimo para a Fiorentina e pouco espaço no elenco, acabou retornando ao Brasil em 2019 para defender o Flamengo, em uma transferência de 11,8 milhões de euros.

    Nessa negociação, o Fluminense lucrou R$ 1,3 milhão por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa, valor que corrigido chega a R$ 2,1 milhões. Mesmo distante esportivamente, o clube formador seguia sendo beneficiado financeiramente.

    Protagonismo e nova valorização

    Foi no Flamengo que Gerson viveu o melhor momento de sua carreira até então. Peça-chave nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019, o volante se tornou um dos principais jogadores do continente, o que naturalmente atraiu novamente o interesse europeu.

    Em 2021, o Flamengo vendeu Gerson ao Olympique de Marseille por 25 milhões de euros, cerca de R$ 160 milhões na cotação da época. O Fluminense recebeu R$ 4,32 milhões via mecanismo de solidariedade, valor corrigido para R$ 4,8 milhões.

    Voltas, Rússia e novo salto financeiro

    Após passagem apagada pela França, Gerson retornou ao Flamengo em 2023, em uma negociação de 15 milhões de euros. Nessa operação, o Fluminense faturou cerca de R$ 2,3 milhões.

    Pouco depois, o Flamengo negociou o volante com o Zenit, da Rússia, novamente por 25 milhões de euros. Mais uma vez, o Tricolor recebeu R$ 4,32 milhões.

    Agora, com a venda do Zenit ao Cruzeiro por 27 milhões de euros, o Fluminense soma R$ 4,56 milhões adicionais, fechando uma sequência impressionante de receitas indiretas.

  • Um ativo histórico para o Fluminense

    Ao todo, as negociações envolvendo Gerson renderam ao Fluminense quase R$ 109 milhões, considerando valores corrigidos pela inflação. O montante evidencia a importância estratégica da formação de atletas e da manutenção de percentuais em contratos de venda.

    Mais do que um jogador revelado, Gerson se consolidou como um dos maiores ativos financeiros da história recente do Fluminense, mostrando que o investimento em base e a gestão inteligente de direitos econômicos podem gerar frutos por mais de uma década.

