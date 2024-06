Quanto o Cruzeiro vai pagar pelas contratações de Kaio Jorge e Lautaro Díaz?

Clube parcelou as duas contratações no mercado da bola; ambos estarão à disposição da comissão técnica a partir de 10 de julho

O Cruzeiro acertou as contratações de dois atacantes no mercado da bola, Kaio Jorge e Lautaro Díaz. O clube pode desembolsar até R$ 57 milhões, de acordo com a cotação atual, pelos novos reforços, como soube a GOAL.

Aos 22 anos, Kaio Jorge pertencia à Juventus, da Itália, e estava emprestado ao Frosinone, do mesmo país, antes de chegar à Toca da Raposa II. Revelado pelas divisões de base do Santos, o atleta assinou até 2029 com o clube.

O argentino Lautaro Díaz estava no Independiente Del Valle, do Equador, até ser procurado pelo Cruzeiro. Agenciado por um empresário brasileiro, o atacante de 26 anos assina por quatro temporadas na Toca da Raposa II, até julho de 2028.

