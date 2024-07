Quando Ramón Díaz estreia como novo técnico do Corinthians?

Treinador agentino já tem primeiro compromisso à frente do Timão marcado

Ramón Díaz foi confirmado como o novo técnico do Corinthians na última quarta-feira, 10 de julho. Aos 64 anos, o experiente treinador fazia parte da lista de treinadores desempregados desde abril, após sua saída do Vasco, e desfrutava de férias na Europa.

Seu retorno ao Brasil aconteceu na terça-feira (09), quando desembarcou no Rio de Janeiro para se reunir com os dirigentes do Corinthians. A seu lado, vieram seus auxiliares Emiliano Díaz (seu filho) e Juan Romanazzi, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz. O primeiro ato do Argentino no comando do Timão já tem data marcada. Confira!

