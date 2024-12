Quando é o primeiro jogo do Palmeiras em 2025

Palmeiras inicia a temporada em janeiro com foco na preparação para o Mundial de Clubes, marcado para junho

A temporada de 2025 será marcada por um calendário recheado de desafios para o Palmeiras. Além do Campeonato Paulista, o Verdão terá pela frente a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, competições que exigem alto nível de desempenho e consistência ao longo do ano. Com um elenco forte, o time buscará renovar seus títulos, contando com a qualidade do grupo e o comando da comissão técnica portuguesa.

Outro grande desafio será a participação no Mundial de Clubes, com o Palmeiras novamente representando o futebol brasileiro no torneio internacional. O ano será repleto de jogos exigentes, e, pensando nisso, a GOAL destaca o primeiro compromisso oficial do Verdão na temporada.