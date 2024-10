Quando Neymar volta a jogar? O brasileiro será reforço do Al Hilal na Champions League asiática?

Camisa 10 voltou a ser relacionado após mais de um ano parado em razão de lesão ligamentar no joelho

Passados um ano e quatro dias da data em que lesionou o joelho esquerdo, Neymar terá a oportunidade de voltar a jogar uma partida de futebol oficial pelo Al Hilal.

A equipe vai a campo nesta segunda-feira (21), às 13h (horário de Brasília), contra o Al Ain, dos Emirados Árabes. O jogo é válido pela Champions League da Ásia, e o astro brasileiro está inscrito na competição. Sendo assim, de acordo com o regulamento do campeonato e da liberação da equipe médica do clube saudita, tem tudo para voltar a atuar neste jogo.

Embora não haja confirmação de sua titularidade ou se ficará no banco, o fato é que Neymar foi relacionado por Jorge Jesus e viajou com a equipe, podendo entrar em ação a qualquer momento - seja no início ou em determinado ponto da partida. Entenda a situação...