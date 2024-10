Onde assistir a Al Ain x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar na Champions League Asiática 2024/25

Neymar volta a ser relacionado nesta segunda (21), quando sua equipe enfrenta o atual campeão continental; veja onde assistir

Al Ain e Al Hilal se enfrentam nesta segunda-feira (21), ás 13h (horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League Asiática de 2024/25. O jogo será no Estádio Hazza bin Zayed, nos Emirados Árabes Unidos, e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming ligado à emissora do grupo Disney (clique aqui e confira a programação diária).

Atual campeão da Liga dos Campeões da AFC, o time de Hernán Crespo vai a campo para buscar o mesmo resultado que teve contra o Al Hilal na semifinal da última edição do campeonato, quando venceu e, em seguida, levantou o troféu. No entanto, desta vez, a equipe emiradense não iniciou a Champions da melhor forma, tendo empatado com o Al Sadd na estreia e perdido para o Al Gharafa na última rodada.

Após uma temporada hegemônica em 2023/24, o único título que faltou para o time de Jorge Jesus foi o da Champions. Agora, a equipe segue a todo vapor e não venceu apenas um jogo até aqui em 2024/25. Além disso, ainda terá o retorno de Neymar, que ficou por um ano afastado por lesão no joelho, e voltará a ser relacionado para este jogo contra o Al Ain, conforme anunciou o clube pelo Instagram.

Mais artigos abaixo

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, foram três vitórias do clube saudita e dois do emiradense, todas pelo torneio continental.

Prováveis escalações

Al Ain: Essa; Bandar, Cardoso, Kaka e Erik; Yong-Woo, Traore e Palacios; Kaku, Rahimi e Sanabria. Técnico: Hernán Crespo.

Al Hilal: Al Rubaie; Cancelo, Koulibaly, Al Bulaihi e Renan Lodi; Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom e Al Dawsari; Marcos Leonardo e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Ain

Kodjo Laba, centroavante e artilheiro do time, está lesionado.

Al Hilal

Os goleiros Bono e Al Owais estão em recuperação de lesão e desfalcam o time de Jorge Jesus.

Quando é?