Qual vai ser o próximo time de Neymar? Reencontro com Lionel Messi no Inter Miami, volta ao Santos e os possíveis destinos para o astro brasileiro

O ex-PSG e Barcelona precisa definir seu futuro, com o Al Hilal disposto a liberar o atacante, atualmente lesionado, ao final da temporada

"Esta será minha última Copa do Mundo, minha última chance, e farei tudo o que puder para jogá-la," declarou Neymar à CNN. O Brasil sentiu falta do craque nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, terminando em quinto lugar, sete pontos atrás da líder Argentina.

Neymar disputou as quatro primeiras partidas, contribuindo com cinco gols, mas sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante a derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em 17 de outubro de 2023. Desde então, não voltou a vestir a camisa da seleção.

Pelo Al-Hilal, Neymar retornou aos gramados em outubro de 2024, mas jogou apenas 42 minutos antes de sofrer nova lesão, desta vez no tendão da coxa. Segundo o The Athletic, o clube saudita não deve renovar seu contrato, após um investimento de 90 milhões de euros (R$ 559 milhões) sem o retorno esperado.

Com o contrato chegando ao fim, Neymar deve deixar o Oriente Médio em breve. A dúvida é: qual o melhor destino para ele recuperar a forma física e disputar a Copa de 2026? A GOAL analisa as opções disponíveis.