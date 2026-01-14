Qual foi a última derrota do Flamengo para um time pequeno no Campeonato Carioca?

O Campeonato Carioca sempre contou com zebras e histórias improváveis. Embora os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, concentrem praticamente toda a tradição, títulos e investimento, o Estadual costuma reservar espaço para surpresas. Ainda assim, poucas equipes conseguem desafiar com sucesso o clube mais poderoso do estado: o Flamengo.
Nas últimas temporadas, o Rubro-Negro construiu uma hegemonia quase absoluta contra times considerados pequenos no Carioca. O alto orçamento, elenco numeroso, estrutura de ponta e força política colocaram o clube em um patamar muito acima da maioria dos adversários locais. Mesmo assim, em janeiro de 2025, essa lógica foi quebrada.
