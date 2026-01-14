+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Flamengo v Fluminense - Campeonato Carioca 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

Qual foi a última derrota do Flamengo para um time pequeno no Campeonato Carioca?

Com domínio praticamente absoluto sobre clubes de menor expressão no Campeonato Carioca nas últimas temporadas, o Flamengo não perde para um “pequeno” há um ano

O Campeonato Carioca sempre contou com zebras e histórias improváveis. Embora os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, concentrem praticamente toda a tradição, títulos e investimento, o Estadual costuma reservar espaço para surpresas. Ainda assim, poucas equipes conseguem desafiar com sucesso o clube mais poderoso do estado: o Flamengo.

Nas últimas temporadas, o Rubro-Negro construiu uma hegemonia quase absoluta contra times considerados pequenos no Carioca. O alto orçamento, elenco numeroso, estrutura de ponta e força política colocaram o clube em um patamar muito acima da maioria dos adversários locais. Mesmo assim, em janeiro de 2025, essa lógica foi quebrada.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Flamengo Celebrates Winning The Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Around Rio de JaneiroGetty Images Sport

    A diferença para os demais clubes do Rio

    O Flamengo vive, há mais de uma década, uma realidade muito diferente da maior parte do futebol carioca. Desde a reestruturação financeira iniciada em 2013, o clube passou a investir pesado em infraestrutura, categorias de base, tecnologia esportiva e, principalmente, elenco.

    Enquanto clubes como Nova Iguaçu, Boavista, Portuguesa-RJ e Audax trabalham com folhas salariais enxutas e elencos montados para competições curtas, o Flamengo disputa simultaneamente Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Essa diferença se reflete dentro de campo, onde o Rubro-Negro costuma se impor, mesmo quando atua com times alternativos.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já! 

    Por isso, derrotas para clubes de menor expressão sempre ganham grande repercussão. Elas fogem completamente do padrão recente do Estadual e entram para a história do torneio como raras exceções.

    • Publicidade
  • Nova Iguaçu v Flamengo - Campeonato Carioca 2024Getty Images Sport

    A quebra da escrita: Flamengo 1 x 2 Nova Iguaçu

    A última derrota do Flamengo para um time carioca de menor expressão ocorreu no dia 19 de janeiro de 2025, quando o Flamengo foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 2 a 1, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

    O jogo teve um roteiro inesperado. Atuando com um time alternativo, formado majoritariamente por jovens e jogadores que buscavam espaço no elenco principal, o Flamengo encontrou dificuldades diante de um Nova Iguaçu bem organizado taticamente e eficiente nas finalizações.

    O time da Baixada Fluminense soube aproveitar os erros defensivos do Rubro-Negro, construiu o placar e resistiu à pressão final. O resultado entrou imediatamente para a lista das maiores zebras recentes do Campeonato Carioca.

    Embora o Flamengo não tenha atuado com sua força máxima, a derrota não deixou de ter um peso simbólico. O clube entrou em campo como favorito absoluto, mesmo com um elenco alternativo, justamente pela diferença técnica e estrutural em relação ao adversário.

    Para o Nova Iguaçu, a vitória representou um dos maiores resultados de sua história recente, reforçando a competitividade do futebol estadual e mostrando que organização e intensidade ainda podem equilibrar forças no Carioca.

    Já para o Flamengo, o resultado serviu como alerta. Mesmo com elenco profundo e jovens promissores, o clube mostrou que o Estadual pode punir qualquer desatenção, especialmente nas primeiras rodadas.

  • Longo período sem perder para os "pequenos"

    Antes de 2025, onde, antes de perder para o Nova Iguaçu também já havia perdido para o Boavista, a última derrota do Flamengo para um time pequeno no Campeonato Carioca havia acontecido em março de 2018, quando o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Macaé, pela Taça Rio. Desde então, o clube emendou uma longa sequência de jogos sem perder para equipes fora do grupo dos grandes.

    Entre 2018 e 2024, o Flamengo enfrentou dezenas de clubes considerados menores no Estadual e acumulou uma série expressiva de vitórias, com poucos empates e nenhuma derrota. Mesmo quando utilizava elencos alternativos ou formados majoritariamente por jovens da base nas rodadas iniciais, o clube conseguia manter o favoritismo e evitar surpresas.

    Esse domínio reforçou a percepção de que o Flamengo havia transformado os confrontos contra times pequenos em jogos protocolares, uma obrigação de vitória.

  • Flamengo v Fluminense - Campeonato Carioca 2025Getty Images Sport

    Hegemonia

    O Flamengo segue sendo o clube mais dominante do futebol carioca, com larga vantagem sobre a maioria dos adversários do Estado. No entanto, as raras derrotas para os clubes de menor expressão, mostram que o Campeonato Carioca ainda reserva espaço para surpresas, mesmo contra o gigante rubro-negro.

    Esses tropeços ajudam a manter viva a essência do futebol estadual: a esperança de que, em um dia inspirado, o menor pode derrubar o favorito e escrever seu nome na história.

Carioca
Bangu crest
Bangu
BAN
Flamengo crest
Flamengo
FLA
0