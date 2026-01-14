Qual foi a última derrota do Flamengo para um time pequeno no Campeonato Carioca?

A última derrota do Flamengo para um time carioca de menor expressão ocorreu no dia 19 de janeiro de 2025, quando o Flamengo foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 2 a 1, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

O jogo teve um roteiro inesperado. Atuando com um time alternativo, formado majoritariamente por jovens e jogadores que buscavam espaço no elenco principal, o Flamengo encontrou dificuldades diante de um Nova Iguaçu bem organizado taticamente e eficiente nas finalizações.

O time da Baixada Fluminense soube aproveitar os erros defensivos do Rubro-Negro, construiu o placar e resistiu à pressão final. O resultado entrou imediatamente para a lista das maiores zebras recentes do Campeonato Carioca.

Embora o Flamengo não tenha atuado com sua força máxima, a derrota não deixou de ter um peso simbólico. O clube entrou em campo como favorito absoluto, mesmo com um elenco alternativo, justamente pela diferença técnica e estrutural em relação ao adversário.

Para o Nova Iguaçu, a vitória representou um dos maiores resultados de sua história recente, reforçando a competitividade do futebol estadual e mostrando que organização e intensidade ainda podem equilibrar forças no Carioca.

Já para o Flamengo, o resultado serviu como alerta. Mesmo com elenco profundo e jovens promissores, o clube mostrou que o Estadual pode punir qualquer desatenção, especialmente nas primeiras rodadas.