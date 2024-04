Qual a multa rescisória de Raphael Veiga no contrato com o Palmeiras?

Meia-atacante de 28 anos tem contrato até dezembro de 2026 e multa rescisória salgada no Allianz Parque

Raphael Veiga se destaca como o principal jogador do Palmeiras comandado por Abel Ferreira e está valorizado no Allianz Parque. A multa rescisória do meia-atacante de 28 anos para o exterior está avaliada em € 60 milhões (R$ 330 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

O jogador recebeu consultas de clubes da Premier League e de La Liga nos últimos meses. No entanto, não houve proposta para tirá-lo da Academia de Futebol até aqui. Há a expectativa de que sejam enviadas ofertas durante a próxima janela de transferências internacional, em julho deste ano. A pedida do Verdão permanece a mesma: o clube exige a multa rescisória para o exterior para que ele seja negociado.

Raphael Veiga é tratado como um nome fundamental nos bastidores do Palmeiras. Não à toa o clube adquiriu mais 20% dos direitos econômicos do jogador em fevereiro de 2023. Os paulistas têm 85% dos direitos do atleta, enquanto os outros 15% pertencem ao próprio atleta.