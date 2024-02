Qual é a lesão de Jair, do Vasco? Quando ele volta a jogar?

Volante se lesionou nos minutos iniciais do Clássico dos Milhões, pela sexta rodada do Campeonato Carioca

O Vasco terá que lidar com outra importante ausência pouco mais uma semana depois da notícia de baixa do, também Volante, Paulinho. Jair sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante a partida contra o Flamengo, no domingo (04), disputado no Maracanã. Com mais um défcit no meio-campo, o Vasco conta com Zé Gabriel, Matheus Carvalho e Galdames para suprir a ausência de Jair.

A seguir, a GOAL explica tudo sobre a lesão do atleta.

Mais artigos abaixo