Qual é a lesão de Paulinho, do Vasco, e quando ele volta a jogar?

Volante saiu do campo lesionado na partida contra o Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca

O meio-campista Paulinho enfrenta uma séria lesão no joelho direito, resultando em sua ausência no restante da temporada pelo Vasco. A contusão ocorreu no primeiro tempo do confronto contra o Bangu, no domingo (28), na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Com a ausência de Paulinho, a probabilidade é de que Praxedes assuma a titularidade no meio-campo do Vasco. Abaixo, a GOAL detalha a lesão de jogador do Vasco.