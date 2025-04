Atacante argentino do Tricolor sofre ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, será operado e pode ficar fora de toda a temporada atual

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida contra o Botafogo, pela quarta rodada do Brasileirão

Atacante deixou o campo ainda no primeiro tempo, após tentar seguir no jogo com dores

Previsão de recuperação varia entre seis e nove meses, com retorno incerto em 2025 📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢