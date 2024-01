Tem prorrogação e pênaltis na final e no mata-mata da Copinha?

Tanto a final da Copa São Paulo de Futebol Junior quanto o mata-mata seguem a mesma regra

Dia 25 de janeiro é, tradicionalmente, o dia da final de uma das competições mais amadas do Brasil: a Copa São Paulo de Futebol Junior, a famosa Copinha. Em 2024, a decisão marcou o encontro entre Corinthians e Cruzeiro na Neo Química Arena, e o Timão saiu vitorioso por 1 a 0 no tempo regulamentar.

Uma pergunta muito frequente em jogos mata-mata, principalmente decisões, tem a ver com o empate no tempo normal. Caso a final da Copinha termine com placar igual, o que acontece? Como será decidido o campeão? A GOAL te explica.