Power Ranking do Jogador da Temporada 2025/26 da Premier League: Gabriel Magalhães esquenta a concorrência com Erling Haaland

Que trajetória de carreira Xhaka teve. Ele foi uma promessa no Borussia Monchengladbach. Depois, quando chegou ao Arsenal foi desgostado pela torcida, mas quando saiu era considerado um dos queridinhos do clube. De lá, se tornou o motor de um Bayer Leverkusen vitorioso que desbancou a dinastia do Bayern de Munique na Alemanha. E agora é o cérebro deste time do Sunderland que está empolgando o mundo.
Os Black Cats perdiam por 1 a 0 para o Sheffield United, na final da segunda divisão inglesa em maio, até que conseguiram uma impressionante reviravolta no segundo tempo que transformou completamente seu ano de 2025. Xhaka foi a cereja no topo de uma janela de transferências fantástica que os preparou para, supostamente, sobreviver ao rebaixamento na Premier League, que fazia oito anos que eles não jogavam. E agora eles estão podendo sonhar como uma vaga na Liga dos Campeões de 2026/27.
Embora Mbeumo possa ser a escolha de Rooney entre as contratações do United, o ex-atacante considera que Xhaka é na verdade o melhor de toda a Premier League. Rooney disse: "Voltando para a Premier League [após a passagem pela Alemanha], você se pergunta se ele pode continuar [jogando um bom futebol]. Obviamente, também com um time promovido subindo, que impacto ele poderia ter? Mas ele provavelmente foi a contratação da temporada. Ele tem sido brilhante.
"Quando ele teve a situação com o Arsenal, quando entrou em conflito com os fãs, isso mostrou seu caráter de ir e jogar pelo Arsenal novamente. Ele superou seus problemas, voltou e jogou bem. E então no Leverkusen, sendo parte de um time que venceu o Bayern de Munique na corrida pelo título pela primeira vez em mais de 10 anos, mostrou o grande jogador ele é.
"O Sunderland também tem um elenco muito jovem. Ele seria quase como uma figura paterna e será uma grande ajuda para o treinador também, sendo o intermediário como capitão. E eles fizeram muitas contratações, ele será uma ajuda massiva para o treinador com esses jogadores, e com certeza usará sua experiência."