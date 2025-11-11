+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League POTY power rankingsGOAL
Sean Walsh

Power Ranking do Jogador da Temporada 2025/26 da Premier League: Gabriel Magalhães esquenta a concorrência com Erling Haaland

À medida que avançamos para a Data Fifa de novembro, é hora de revisar a temporada da Premier League até agora. Cada equipe jogou 11 das 38 partidas e já temos uma ideia geral de quem estará lutando pelo quê este ano

No entanto, apenas 10 pontos separam o Chelsea, em terceiro lugar, do West Ham, em 18º. Com dinheiro circulando por todos os clubes, há mais paridade do que nunca. A Premier League é de fato a "Superliga".

Nós da GOAL estamos prontos para pausar e refletir sobre os melhores jogadores até agora, com tanta qualidade agora espalhada pela divisão, desde o artilheiro até defensores imponentes, de maestros do meio-campo a volantes incansáveis... 

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Jeremy Doku (Manchester City)

    É fácil entender por que Pep Guardiola ficou tão encantado com Jérémy Doku desde que ele chegou do Rennes, em 2023. O ponta belga está facilmente entre os melhores dribladores um contra um do futebol mundial, embora esse talento muitas vezes tenha se mostrado frustrante ao tentar transformar chances em gols, seja ele para ele mesmo ou para seus colegas.

    As estatísticas desta temporada não são muito diferentes dos seus números habituais - um gol e três assistências em 11 jogos da Premier League - mas Doku está fazendo muito mais para ajudar na recente recuperação do Manchester City. Em vez de ficar isolado na linha lateral esperando a bola, ele está jogando de forma muito mais centralizada e entrando nos espaços apertados que só ele consegue navegar com tanta facilidade.

    Colocar Doku no top 10 é parcialmente baseado no viés de recência, mas sua atuação como Homem do Jogo na vitória de 3 a 0 sobre o Liverpool no domingo foi difícil de ignorar, sendo esta uma das melhores atuações individuais da temporada até agora. 

    "Quero jogar sem medo ou dúvida ou qualquer coisa", ele disse aos repórteres. "Tenho 23 anos. Espero que este não seja meu nível máximo. Espero ainda poder melhorar, melhorar minhas finalizações, melhorar meus movimentos na área, melhorar minha tomada de decisão, melhorar minha percepção quando estou com a bola – muito. Este é um produto inacabado, e espero que com esses companheiros de equipe, e um treinador muito bom como Pep, eu ainda possa melhorar."

    • Publicidade
  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Martín Zubimendi (Arsenal)

    De todas as contratações que o Arsenal fez na última janela de transferências, aquelas que mais entusiasmaram os torcedores foram Viktor Gyökeres e Eberechi Eze, que já chegaram com status de "estrela". Apesar de jogos bons da dupla ofensiva aqui e ali, eles ainda não tiveram o mesmo impacto que o meio-campista espanhol Martin Zubimendi teve.

    Ele trouxe imediatamente uma atitude proativa que estava faltando ao meio-campo do Arsenal desde que Granit Xhaka deixou o clube em 2023. Assim como nos dias de Arsene Wenger, o camisa 36 dos Gunners (mas que joga como nº 6) pode quebrar as linhas com passes precisos sem esforço. Apoiado pela força de Declan Rice, Mikel Arteta tem em suas mãos uma dupla bastante completa.

    Depois de marcar dois gols na vitória por 3 a 0 contra o Nottingham Forest em setembro, Arteta disse sobre Zubimendi: "Certamente ele nos deu muitas coisas positivas, sua presença, sua autoridade em campo, a maneira como se conecta com os jogadores e a compostura que ele está tendo. Se ele começar a adicionar assistências e gols como este, é uma outra dimensão de jogador... Ele foi inacreditável, os dois gols são muito difíceis de marcar. Martin está trazendo uma presença, compostura e entendimento do jogo que fazem o time fluir e jogar melhor. E além disso, ele está adicionando gols e assistências, então essa é a trajetória que precisamos manter com ele."

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN UTDAFP

    8Bryan Mbeumo (Manchester United)

    Foi difícil para o Manchester United conseguir ir pior do que na temporada passada, mas eles fizeram um bom esforço por algumas semanas. Um início lento na campanha da Premier League, juntamente com uma eliminação humilhante para o time da segunda divisão, o Grimsby Town, na Carabao Cup, veio logo depois de um ano em que terminaram em 15º na tabela e perderam a final da Liga Europa para o Tottenham.

    Ruben Amorim ainda não salvou o time completamente, mas agora há razões para ser positivo — sendo a maior delas a integração de Bryan Mbeumo na equipe, uma contratação de grande valor que está prosperando em Old Trafford. O atacante já tem cinco gols em 11 jogos da Premier League pelo United - uma contagem que teria sido a terceira mais alta da equipe em toda a última temporada - e parece ser totalmente merecedor de representar um clube com 20 títulos em seu nome. A celebração inspirada em Homer Simpson é um bônus.

    Até mesmo o maior artilheiro de todos os tempos do United ficou extremamente impressionado com Mbeumo, com Wayne Rooney comentando: "Mbeumo tem sido consistente com suas atuações, acho que essa é a principal coisa. Se você está consistentemente nas posições certas, criando chances, você vai marcar. Quando você é um atacante e marca gols, você gosta de fazer isso e esse sentimento continua. Sua confiança está muito alta no momento. Espero que continue assim, porque ele certamente tem sido a melhor contratação do United nesta temporada."

    Mbeumo levou para casa o prêmio de Jogador do Mês da Premier League em outubro e os torcedores do United já devem estar temendo como poderão lidar sem ele quando ele se juntar à equipe de Camarões para a Copa das Nações Africanas que acontecerá entre dezembro e janeiro.

  • Burnley v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Declan Rice (Arsenal)

    O sucesso de Declan Rice no Arsenal foi tão grande que ninguém se dá ao trabalho de debater se os Gunners estavam certos ao quebrar a barreira dos nove dígitos para contratá-lo do West Ham. "O conseguimos pela metade do preço", cantam alegremente os torcedores dos Gunners das arquibancadas.

    Esta nem sequer tem sido uma temporada tão excepcional para Rice, não pelos seus padrões. No entanto, ele ainda está oferecendo a firmeza no meio-campo que protege sua linha de defesa dominante e é uma arma ofensiva tão importante - uma grande parte do arsenal da equipe, por assim dizer - quanto qualquer outro, aterrorizando os adversários com seus escanteios e cobranças de falta precisas.

    Para o Arsenal e a Inglaterra, Rice tem tido um pouco mais de liberdade nesta temporada, e por boas razões. "Posso jogar como 6 ou 8", disse ele recentemente. "Acho que agora sou mais um 8 que joga como box-to-box. O treinador ajustou um pouco minha posição no Arsenal este ano, me dando um pouco mais de liberdade para recuar, mas também para entrar na área quando posso. É o mesmo com o Thomas [Tuchel]. Acho que isso realmente se adapta a mim nesse lado esquerdo do meio-campo. Poder voltar a ser um meio-campista de ação completa é o que quero ser, e estou simplesmente curtindo o meu futebol.

    "Tenho dois treinadores que deixam tudo isso bem claro com o plano de jogo, o que eu tenho que fazer e onde devo estar. Obviamente, sou eu quem tem que executar, mas quando você tem confiança no futebol, às vezes se sente imparável. Terminei a temporada muito bem no ano passado e provavelmente não comecei um ou dois jogos desta temporada tão bem quanto gostaria, mas agora recuperei minha forma. Me sinto muito forte. Me sinto em forma, muito confiante no meu jogo, e espero que o único caminho daqui em diante seja para cima, tanto para a Inglaterra quanto para o Arsenal."

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Granit Xhaka (Sunderland)

    Que trajetória de carreira Xhaka teve. Ele foi uma promessa no Borussia Monchengladbach. Depois, quando chegou ao Arsenal foi desgostado pela torcida, mas quando saiu era considerado um dos queridinhos do clube. De lá, se tornou o motor de um Bayer Leverkusen vitorioso que desbancou a dinastia do Bayern de Munique na Alemanha. E agora é o cérebro deste time do Sunderland que está empolgando o mundo.

    Os Black Cats perdiam por 1 a 0 para o Sheffield United, na final da segunda divisão inglesa em maio, até que conseguiram uma impressionante reviravolta no segundo tempo que transformou completamente seu ano de 2025. Xhaka foi a cereja no topo de uma janela de transferências fantástica que os preparou para, supostamente, sobreviver ao rebaixamento na Premier League, que fazia oito anos que eles não jogavam. E agora eles estão podendo sonhar como uma vaga na Liga dos Campeões de 2026/27.

    Embora Mbeumo possa ser a escolha de Rooney entre as contratações do United, o ex-atacante considera que Xhaka é na verdade o melhor de toda a Premier League. Rooney disse: "Voltando para a Premier League [após a passagem pela Alemanha], você se pergunta se ele pode continuar [jogando um bom futebol]. Obviamente, também com um time promovido subindo, que impacto ele poderia ter? Mas ele provavelmente foi a contratação da temporada. Ele tem sido brilhante.

    "Quando ele teve a situação com o Arsenal, quando entrou em conflito com os fãs, isso mostrou seu caráter de ir e jogar pelo Arsenal novamente. Ele superou seus problemas, voltou e jogou bem. E então no Leverkusen, sendo parte de um time que venceu o Bayern de Munique na corrida pelo título pela primeira vez em mais de 10 anos, mostrou o grande jogador ele é.

    "O Sunderland também tem um elenco muito jovem. Ele seria quase como uma figura paterna e será uma grande ajuda para o treinador também, sendo o intermediário como capitão. E eles fizeram muitas contratações, ele será uma ajuda massiva para o treinador com esses jogadores, e com certeza usará sua experiência."

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Jurrien Timber (Arsenal)

    Jurrien Timber é atualmente o melhor defensor um-contra-um da Premier League, sem exceção, mas também vale mencionar quão forte deve ser sua mentalidade para ter chegado a esse nível. Ele sofreu uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior em sua estreia pelo Arsenal, após se juntar ao time vindo do Ajax em 2023, o que o afastou de quase toda a sua temporada de estreia, exceto por 21 minutos no último dia da campanha.

    O declínio de Ben White, que também tem lutado para manter-se em forma no último ano, não foi realmente sentido pelos Gunners devido à excelência de Timber. Ele também tem conseguido participar nas bolas paradas da equipe, com apenas Gyökeres e Bukayo Saka superando-o em gols na liga entre o atual elenco nesta temporada.

    Timber é um dos jogadores do Arsenal mais subestimados para o mundo exterior, mas aqueles associados ao clube estão bem cientes de suas habilidades. O ícone do clube, Jack Wilshere, disse em outubro: "Aquele quem eu realmente amo é Timber. Acho que, exceto na posição de número nove e no gol, ele te oferece algo em cada posição. Ele é agressivo, ganha seus duelos, parece um líder."

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Antoine Semenyo (Bournemouth)

    O Bournemouth poderia facilmente ter desmoronado nesta temporada. As perdas dos defensores Dean Huijsen, Iliya Zabarnyi e Milos Kerkez para Real Madrid, Paris Saint-Germain e Liverpool, respectivamente, os teriam enterrado há alguns anos atrás e sem um grande técnico à beira do campo. Porém Andoni Iraola (o dito grande técnico) e a equipe de recrutamento dos Cherries fizeram milagres para tornar a equipe ainda melhor, e no centro do bom desempenho coletivo está Antoine Semenyo.

    O ponta ganês foi alvo de interesse de Manchester United e Tottenham na última janela de transferências, mas decidiu ficar no Vitality Stadium. Até agora, ele esteve certo em sua decisão, em parte porque poderia conseguir uma movimentação ainda melhor no futuro, mas também porque o Bournemouth parece muito mais competente do que esses dois times no momento.

    O Liverpool é a equipe agora mais ligada a Semenyo, mas eles dificilmente parecem um time funcional no momento. Em vez disso, ele foi apoiado para jogar no Real Madrid se conseguir manter esse ritmo ao longo de toda a temporada, até agora marcando seis gols e três assistências em 11 jogos.

    Semenyo atribuiu a Iraola o mérito de ter tirado o melhor dele desde que subiu para a Premier League vindo do Bristol City, time do Championship. "Acho que ele está me permitindo ser eu mesmo", disse ele sobre seu treinador. "Eu só preciso jogar com a mente livre. Nós deixamos o plano de jogo claro e o que precisamos fazer e, nesse quadro, ele me permitiu me expressar e ser criativo. É por isso que meu jogo está florescendo. Correr é tão importante para ele também, e tudo se encaixou muito bem."

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LIVERPOOLAFP

    3Moisés Caicedo (Chelsea)

    Os torcedores do Chelsea têm buscado criar uma rivalidade com Jamie Carragher nos últimos anos, devido às suas críticas contundentes aos planos do clube sob a propriedade da BlueCo. Eles particularmente não gostaram quando ele disse publicamente que acha que Declan Rice é melhor do que o Moisés Caicedo.

    No entanto, os tempos estão mudando. Após sua performance como Jogador da Partida contra o Tottenham na semana passada, durante a qual ele recuperou a bola no terço final e deu uma assistência para João Pedro marcar o gol da vitória, Carragher disse sobre o equatoriano: "Esse foi um daqueles gols em que não se trata do artilheiro... É tudo sobre Caicedo. Ele é um monstro absoluto no meio-campo! Ele ganha duelo após duelo e basicamente garante aquele gol para o Chelsea. É absolutamente fantástico o que Caicedo fez e exatamente o que o Chelsea merece."

    O goleiro Robert Sanchez ecoou esses comentários, acrescentando: "Eu realmente não preciso falar sobre ele, mas ele é um verdadeiro animal. Ele é o melhor jogador do planeta na sua posição. Ele é um dos melhores do mundo, quem é melhor do que ele nessa posição? Ele é uma fera. Toda disputa ele vence e é tão composto com a bola.

    "Eu não vi ele mudar muito. Como jogador e como caráter, ele sempre foi o mesmo, trabalho duro, esforço, quieto, mas um cara muito bom. Obviamente, ele se desenvolveu fisicamente um pouco mais com a idade e com a experiência, ele tem apenas melhorado e melhorado no campo. Sua confiança também aumentou cada vez mais. Ele é um chefe em vencer o meio-campo."

    Os Blues têm mancado e oscilado de uma performance para outra nesta temporada em meio a uma série de lesões, com o técnico Enzo Maresca enfrentando a maior parte das críticas por não se ater simplesmente a um único time titular. Caicedo tem sido (quase) a exceção à regra, atuando em 95% de todos os minutos que o Chelsea jogou. E é possível garantir que ele (quase sempre) foi o melhor jogador da equipe em cada uma dessas partidas também.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ARSENALAFP

    2Gabriel Magalhães (Arsenal)

    A lista de zagueiros que ganharam o prêmio PFA Players' Player of the Year (aquele que realmente importa para o público, não o equivalente da Premier League) é incrivelmente curta. Desde sua criação em 1973, apenas Norman Hunter, Colin Todd, Gary Pallister, Paul McGrath, John Terry e Virgil van Dijk levaram esse prêmio para casa atuando no centro da defesa. Como você pode ver, é ainda mais raro na era moderna.

    No entanto, Gabriel Magalhães, com apenas 11 jogos da temporada, está cada vez mais parecendo um vencedor digno, especialmente se sua equipe, o Arsenal, conseguir conquistar o título, como muitos esperam que faça. O xerife brasileiro é uma ameaça incrível em ambas as extremidades do campo e é uma das principais razões pelas quais os Gunners são tão dominantes na bola parada.

    "Se você me perguntar o que eu quero do meu zagueiro, quero alguém que domine ambas as áreas e seja mestre nisso. Gabriel pode fazer isso", disse Arteta há algumas semanas. "Ele defende como um defensor de classe mundial e ataca como um atacante de classe mundial. Quando você olha para sua presença, a maneira como lidera a equipe, como conversa com as pessoas, sua linguagem corporal, há muito para gostar. Não é coincidência que ele tenha evoluído para um dos melhores zagueiros do mundo."

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Erling Haaland (Manchester City)

    Estamos ficando sem maneiras de descrever Erling Braut Haaland, para ser honesto. Quantas vezes você pode dizer que alguém é uma máquina, ou que é inevitável, ou que é imparável? Ele está tornando esses termos sem sentido, e isso é motivo suficiente para liderar esta lista.

    Haaland é a principal razão pela qual o City tem uma pequena esperança na corrida pelo título da Premier League. O time como um todo não tem a mesma qualidade ou impiedade de outros anos sob o comando de Guardiola, mas eles têm o melhor artilheiro do futebol mundial no auge de suas habilidades. Isso pode ser apenas o suficiente.

    Do outro lado da pausa internacional de novembro, Haaland se juntará ao Clube dos 100 da Premier League, somando até agora 99 gols em apenas 108 jogos e 14 só nesta temporada. Guardiola afirmou que este é um tipo de atacante do nível de Messi e Cristiano Ronaldo, mesmo que o próprio norueguês não concorde.

    "É assim que é se você joga com Messi ou Ronaldo, sua influência é tão grande", disse Guardiola. "Você vê os números desse cara? Claro que ele está nesse nível. Messi e Ronaldo fizeram isso por 15 anos, mas este é o nível. O primeiro gol, a forma como ele chuta a bola, é como 'Eu vou marcar'. Ele tem essa fome. É topo. Eu disse como ele é incrivelmente treinável e gerenciável."