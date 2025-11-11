Power Ranking do Jogador da Temporada 2025/26 da Premier League: Gabriel Magalhães esquenta a concorrência com Erling Haaland

O sucesso de Declan Rice no Arsenal foi tão grande que ninguém se dá ao trabalho de debater se os Gunners estavam certos ao quebrar a barreira dos nove dígitos para contratá-lo do West Ham. "O conseguimos pela metade do preço", cantam alegremente os torcedores dos Gunners das arquibancadas.

Esta nem sequer tem sido uma temporada tão excepcional para Rice, não pelos seus padrões. No entanto, ele ainda está oferecendo a firmeza no meio-campo que protege sua linha de defesa dominante e é uma arma ofensiva tão importante - uma grande parte do arsenal da equipe, por assim dizer - quanto qualquer outro, aterrorizando os adversários com seus escanteios e cobranças de falta precisas.

Para o Arsenal e a Inglaterra, Rice tem tido um pouco mais de liberdade nesta temporada, e por boas razões. "Posso jogar como 6 ou 8", disse ele recentemente. "Acho que agora sou mais um 8 que joga como box-to-box. O treinador ajustou um pouco minha posição no Arsenal este ano, me dando um pouco mais de liberdade para recuar, mas também para entrar na área quando posso. É o mesmo com o Thomas [Tuchel]. Acho que isso realmente se adapta a mim nesse lado esquerdo do meio-campo. Poder voltar a ser um meio-campista de ação completa é o que quero ser, e estou simplesmente curtindo o meu futebol.

"Tenho dois treinadores que deixam tudo isso bem claro com o plano de jogo, o que eu tenho que fazer e onde devo estar. Obviamente, sou eu quem tem que executar, mas quando você tem confiança no futebol, às vezes se sente imparável. Terminei a temporada muito bem no ano passado e provavelmente não comecei um ou dois jogos desta temporada tão bem quanto gostaria, mas agora recuperei minha forma. Me sinto muito forte. Me sinto em forma, muito confiante no meu jogo, e espero que o único caminho daqui em diante seja para cima, tanto para a Inglaterra quanto para o Arsenal."