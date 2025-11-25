+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Os potes para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 e as regras do chaveamento

Brasil está entre os cabeças de chave e fica no pote 1; veja como funciona o sistema de chaveamento e descubra a data para o sorteio dos 12 grupos da competição

A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais próxima e traz consigo um formato inédito: serão 48 seleções disputando o título. Nesta terça-feira (25), a Fifa anunciou como ficaram os potes para o sorteio da fase de grupos. O Brasil está confirmado no Pote 1, entre os cabeças de chave. Das 48 vagas, 42 já estão garantidas, mas ainda faltam definir seis seleções que chegarão via repescagem: quatro da Europa e duas por repescagem intercontinental.

O sorteio será realizado no dia 5 de dezembro de 2025, em Washington, nos EUA, e vai definir os 12 grupos da fase inicial. A criação dos potes, o critério de distribuição e as regras de sorteio têm o objetivo de garantir equilíbrio, diversidade continental e levar em conta o ranking da Fifa. As repescagens, por sua vez, serão disputadas em março de 2026, e seus vencedores completarão o Pote 4 — ou seja, muitos nomes ainda estarão como “Repescagem Europa A/B/C/D” ou “Repescagem Intercontinental 1/2” no momento do sorteio.

    Os potes do sorteio da Copa do Mundo de 2026

    A seguir, a divisão oficial dos quatro potes anunciados pela Fifa:

    Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.
    Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.
    Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul.
    Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa A, Repescagem Europa B, Repescagem Europa C, Repescagem Europa D, Repescagem Intercontinental 1 e Repescagem Intercontinental 2.

    Como funciona?

    O sorteio seguirá um formato adaptado ao novo modelo de 12 grupos. Os três países-sede já têm posição fixa: o México será o cabeça de chave do Grupo A, o Canadá comandará o Grupo B e os Estados Unidos estarão no Grupo D. As demais seleções do Pote 1 serão distribuídas nos grupos restantes, e depois ocorre o sorteio dos potes 2, 3 e 4, sempre respeitando o limite de apenas uma seleção por confederação por grupo — com exceção da Uefa, que pode ter até duas. A Fifa também implementou um ajuste especial: as quatro seleções europeias mais bem ranqueadas (Espanha, França, Inglaterra e Alemanha) serão alocadas de maneira estratégica para equilibrar os dois lados do chaveamento. Além disso, para facilitar a organização, as bolinhas dos países-sede terão cores diferentes: azul para os Estados Unidos, verde para o México e vermelha para o Canadá, enquanto as demais nações terão bolinhas brancas.

    Como funcionará a Repescagem Europeia?

    As seis vagas restantes virão das repescagens, disputadas entre 26 e 31 março de 2026.

    Na Repescagem Europeia, quatro vagas serão concedidas. Das chaves A a D, os confrontos serão jogados com semifinal e final, com apenas uma equipe por chave garantindo sua vaga para o torneio de 2026. O sorteio da repescagem da Europa ficou da seguinte maneira:

    Chave A

    Itália x Irlanda do Norte 

    País de Gales x Bósnia

    Chave B

    Ucrânia x Suécia

    Polônia x Albânia

    Chave C

    Turquia x Romênia

    Eslováquia x Kosovo

    Chave D 

    República Tcheca x Irlanda

    Dinamarca x Macedônia do Norte

    Como funcionará a Repescagem Intercontinental?

    Enquanto isso, na Repescagem Intercontinental, duas vagas serão concedidas, e as equipes se organizarão em duas chaves com três seleções em cada. Por causa do ranking da Fifa, República Democrática do Congo e Iraque, 56ª e 58ª colocadas, respectivamente, já estão classificadas para a final da suas chaves. A organização da repescagem das seleções de todo o mundo ficaram da seguinte maneira:

    Chave 1

    Semifinal: Nova Caledônia x Jamaica

    Final: Nova Caledônia ou Jamaica x República Democrática do Congo

    Chave 2

    Semifinal: Bolívia x Suriname

    Final: Bolívia ou Suriname x Iraque

    As seleções que vencerem seus respectivos confrontos completarão o Pote 4 e fecharão o quadro de 48 participantes da Copa do Mundo de 2026.