Os potes para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 e as regras do chaveamento

A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais próxima e traz consigo um formato inédito: serão 48 seleções disputando o título. Nesta terça-feira (25), a Fifa anunciou como ficaram os potes para o sorteio da fase de grupos. O Brasil está confirmado no Pote 1, entre os cabeças de chave. Das 48 vagas, 42 já estão garantidas, mas ainda faltam definir seis seleções que chegarão via repescagem: quatro da Europa e duas por repescagem intercontinental.

O sorteio será realizado no dia 5 de dezembro de 2025, em Washington, nos EUA, e vai definir os 12 grupos da fase inicial. A criação dos potes, o critério de distribuição e as regras de sorteio têm o objetivo de garantir equilíbrio, diversidade continental e levar em conta o ranking da Fifa. As repescagens, por sua vez, serão disputadas em março de 2026, e seus vencedores completarão o Pote 4 — ou seja, muitos nomes ainda estarão como “Repescagem Europa A/B/C/D” ou “Repescagem Intercontinental 1/2” no momento do sorteio.