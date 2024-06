Seis razões que indicam porque a Inglaterra não vai vencer a Eurocopa 2024

A seleção inglesa é a escolha de muitos como favorita para conquistar a Euro 2024, porém exibe algumas vulnerabilidades que não podem ser ignoradas

É isso então? O lema "it´s coming home" vai se concretizar? A Inglaterra está prestes a encerrar 58 anos de sofrimento ao retornar da Alemanha com o troféu Henri Delaunay? O sorteio e as probabilidades certamente são favoráveis a eles.

A Inglaterra é a favorita da maioria das casas de apostas para vencer a Euro 2024, logo à frente da vice-campeã da Copa do Mundo, França, os anfitriões Alemanha e os vencedores de 2016 Portugal, nessa sequência. É fácil entender por quê, já que os Three Lions têm um forte arsenal de talentos, além de um atacante matador em Harry Kane.

No entanto, Gareth Southgate e seu elenco não estão isentos de vulnerabilidades. De fato, apesar do otimismo habitual em torno da Inglaterra antes de um grande torneio internacional, muitos fantasmas que os impediram de vencer a Euro 2020 e a Copa do Mundo de 2022 ainda não desapareceram.

Abaixo, a GOAL explica por que a seleção inglesa NÃO sairá campeã da Alemanha...

