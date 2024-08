Por que o PSG gastou R$ 300 milhões em Désiré Doué como parte da reconstrução pós-Kylian Mbappé

O francês concluiu transferência milionária para os campeões da Ligue 1, que buscam seguir em frente após vender seu principal nome para o Real Madrid

Poucos clubes na Europa são melhores em formar jovens talentos do que o Rennes. Nos últimos anos, jogadores como Eduardo Camavinga, Ousmane Dembélé e Mathys Tel se destacaram, ainda adolescentes, no time principal antes de serem comprados pelos grandes clubes do continente.

Essa tradição continua firme. A mais recente promessa é Désiré Doué, de 19 anos, que foi incluído na lista NXGN 2024 da GOAL e recebeu muitos elogios por suas atuações na Ligue 1, o Campeonato Francês, na temporada passada.

Não surpreende que esses desempenhos tenham atraído a atenção dos principais clubes da Europa. Durante a janela de verão europeu, vários times mostraram interesse em Doué, como Manchester United, Chelsea e Bayern de Munique. No entanto, foi o PSG, que está reconstruindo seu ataque após a saída de Kylian Mbappé, que fechou sua contratação por cerca de 50 milhões de euros (R$ 299,7 milhões).

Mas o que faz do versátil francês uma contratação tão promissora para os campeões da Ligue 1?

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!