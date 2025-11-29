+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Por que a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo foi adiada por 15 minutos?

A bola rolará para a decisão continental às 18h15 no horário de Brasília.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado, em Lima, no Peru, valendo o título da Libertadores 2025. O jogo, inicialmente marcado para as 18h (horário de Brasília), no entanto, foi adiado para as 18h15.

Tudo estava pronto para a bola rolar. Jogadores aquecidos, torcedores adentrando às imediações do Monumental "U". Porém, um motivo incomum — quando se fala de um jogo de futebol — fez com que o apito inicial atrasasse em 15 minutos.

Abaixo, entenda por que a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo atrasou para a bola rolar.

  • O motivo do atraso

    Por volta de uma hora antes de a bola rolar, o sistema de som do estádio Monumental de "U" anunciou que o jogo seria adiado por 15 minutos. A Conmebol anunciou o novo horário devido ao intenso trânsito na cidade de Lima, que fez com que o translado da equipe do Palmeiras, que levava do hotel ao palco da decisão, atrasasse.

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    Escalações iniciais

    As escalações iniciais já haviam sido divulgadas antes mesmo do anúncio do atraso do jogo. O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, vai a campo com: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Já o Flamengo, de FIlipe Luís, está escalado da seguinte maneira: Rossi; Varela, Danilo, Leo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

    O que vem por aí para Palmeiras e Flamengo?

    Com a bola rolando, Palmeiras e Flamengo disputam o título mais cobiçado da América do Sul. Além disso, o vencedor se consagrará como o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da competição, já que ambos têm três troféus, empatados como maiores campeões ao lado de Grêmio, Santos e São Paulo.

