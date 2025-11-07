Por que o Corinthians "obrigou" Memphis Depay a se mudar em meio a crise financeira
A oferta de Depay para ajudar o Corinthians
A carreira de Depay tem sido definida por estilo, autoexpressão e um forte senso de identidade. Mas, em São Paulo, é a empatia que está criando manchetes nos tempos recentes. O atacante holandês, que se juntou ao Corinthians em 2024, teria se oferecido para abrir mão de sua suíte de hotel de luxo para aliviar o crescente fardo financeiro do clube.
De acordo com a TNT Sports, a suíte está localizada em um dos melhores hotéis de São Paulo, que custa ao clube cerca de R$ 250 mil por mês e inclui serviços premium como serviço de quarto, lavanderia, um motorista e suporte de concierge 24 horas. Desde sua chegada, o Corinthians já gastou mais de R$ 2,5 milhões apenas em sua acomodação.
A disposição de Depay em renunciar a esse privilégio contratual é vista como um gesto altruísta em um momento em que as finanças do Corinthians estão apertadas. Apesar de seu salário anual de R$ 67 milhões (que pode subir para R$ 117 milhões com bônus), o atacante reconheceu a situação frágil do clube e expressou disposição para ajudar a reduzir os custos.
Até agora, Depay marcou nove gols e registrou 10 assistências em 44 jogos pelo Corinthians nesta temporada.
Corinthians não pode arcar com o estilo de vida luxuoso de Depay
A postura de Depay no caso do Corinthians marca uma mudança de tom para um jogador há muito conhecido por controvérsias. No início de 2025, o holandês entrou em conflito com os dirigentes do clube devido à uma dívida não paga, que hoje já ultrapassa R$ 23 milhões. O atacante notificou ainda o clube que, se a situação não fosse resolvida rapidamente, ele não cumpriria suas obrigações contratuais. Ele também faltou a algumas sessões de treino em uma tentativa de boicotar o clube. A situação foi resolvida depois que ele se encontrou com o presidente do clube, Augusto Melo.
O Corinthians, um dos maiores e mais tradicionais times brasileiros, está atualmente navegando por uma de suas piores crises financeiras em décadas. A dívida do clube está na casa dos R$ 2,7 bilhões, impulsionada por má gestão, contratos inflacionados e taxas de transferência não pagas.
Em meio a essa turbulência, a vida luxuosa de Depay tornou-se um símbolo de excesso. Relatos sugerem que executivos do clube recentemente abordaram o holandês para discutir o encerramento do acordo ou pedir-lhe para arcar com parte dos custos. Embora a suíte fizesse parte de seu contrato assinado, o clube não pode mais sustentar tais custos que nada têm a ver com o desempenho esportivo.
Inicialmente, fontes afirmavam que Depay estava relutante em mudar os termos, argumentando que o clube devia honrar seu contrato. Mas, em uma reviravolta surpreendente, o atacante de 31 anos mudou de opinião e expressou disposição para ajudar.
Dívida crescente do Corinthians e a luta pela sobrevivência
A crise financeira do Corinthians é profunda. O clube enfrentou atrasos salariais, proibições de transferências pela Fifa e ameaças de dedução de pontos devido a taxas não pagas.
Disputas de patrocínio e gastos elevados com contratações de destaque — como o próprio Depay — agravaram a situação. O clube foi forçado a cortar custos drasticamente, adiar transferências e renegociar contratos.
Essa pressão econômica já impactou os resultados. O Corinthians tem lutado tanto nas competições domésticas quanto continentais, incapaz de fortalecer o elenco ou manter jogadores-chave. Relatórios da mídia sugerem que a moral dentro do clube está baixa, com vários jogadores estrangeiros frustrados com os pagamentos atrasados.
A oferta de Depay para aliviar o fardo surge como um raro ponto positivo em uma narrativa repleta de negatividade. O caso também destaca uma conversa mais ampla no futebol: se jogadores e clubes podem encontrar equilíbrio entre direitos contratuais e responsabilidade moral em tempos de crise.
A equipe do Brasileirão está atualmente na 10ª posição na tabela após 32 jogos.
Depay continua sendo uma figura complicada no Brasil
O tempo de Depay no Corinthians tem sido tudo, menos tranquilo. Além das questões financeiras, ele tem estado no centro das atenções por outros motivos. No campo, seu talento e instinto de artilheiro o tornaram uma figura-chave; fora dele, sua personalidade, disputas e escândalos pessoais o mantiveram em destaque.
O atacante enfrenta acusações de gravidez pela influenciadora brasileira Lary Simões, após ela afirmar publicamente que Depay a engravidou e depois a ignorou. Vários relatos também confirmam que o jogador holandês recebeu uma sentença de prisão de quatro meses por dirigir embriagado em Mônaco, em 2024.
No entanto, o Corinthians está supostamente procurando estender o atual contrato de Depay após concluírem suas obrigações financeiras atuais. Sua recente decisão de abdicar do quarto de hotel em que residia também veio como um alívio para o clube, dando mais esperança para um vínculo renovado, mas o caminho para a recuperação ainda é longo, e gerenciar uma personalidade como Depay exigirá muito do clube. A grande pergunta que fica é: dadas suas atuações dentro de campo, ele vale a pena?