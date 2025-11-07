Por que o Corinthians "obrigou" Memphis Depay a se mudar em meio a crise financeira

A carreira de Depay tem sido definida por estilo, autoexpressão e um forte senso de identidade. Mas, em São Paulo, é a empatia que está criando manchetes nos tempos recentes. O atacante holandês, que se juntou ao Corinthians em 2024, teria se oferecido para abrir mão de sua suíte de hotel de luxo para aliviar o crescente fardo financeiro do clube.

De acordo com a TNT Sports, a suíte está localizada em um dos melhores hotéis de São Paulo, que custa ao clube cerca de R$ 250 mil por mês e inclui serviços premium como serviço de quarto, lavanderia, um motorista e suporte de concierge 24 horas. Desde sua chegada, o Corinthians já gastou mais de R$ 2,5 milhões apenas em sua acomodação.

A disposição de Depay em renunciar a esse privilégio contratual é vista como um gesto altruísta em um momento em que as finanças do Corinthians estão apertadas. Apesar de seu salário anual de R$ 67 milhões (que pode subir para R$ 117 milhões com bônus), o atacante reconheceu a situação frágil do clube e expressou disposição para ajudar a reduzir os custos.

Até agora, Depay marcou nove gols e registrou 10 assistências em 44 jogos pelo Corinthians nesta temporada.