Por que contratar Kevin de Bruyne seria a escolha errada para o Inter Miami de Lionel Messi

O craque belga do Manchester City está na mira do clube de David Beckham na MLS, mas seu talento é incompatível ao de Lionel Messi

Kevin De Bruyne vai deixar o Manchester City. O belga anunciou tudo de forma bastante discreta em uma declaração pessoal: "Vou direto ao ponto e vou fazer com que todos saibam que estes serão meus últimos meses como jogador do Manchester City. Nada disso é fácil de escrever, mas, como jogador de futebol, todos sabemos que este dia eventualmente chega. Esse dia chegou - e vocês merecem ouvir isso de mim primeiro."

A mensagem carregou, também, um pouco de tom sarcástico. Afinal de contas, aquele apontado por muitos como o maior craque da história do Citizens sequer teve uma oferta para renovar seu vínculo com o clube. Mas o City precisa se reconstruir, e o futebol é um negócio - muito impiedoso, por sinal. Obrigado pelas memórias, Kev. Aproveite seu jogo de despedida em 10 anos.

Qual será o próximo passo de sua carreira? O Inter Miami, dos Estados Unidos, seria um dos maiores interessados. Em teoria, parece muito divertido. De Bruyne e Messi, lado a lado? Seria um open bar de passes e criatividade em campo. Isso sem falar nos chutes a longa distância. Vendam as camisetas, lotem as arquibancadas, atraiam mais fãs... mas no final das contas, a verdade é que teria tudo para dar errado.