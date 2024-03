Atacante desfalca o Tricolor na partida válida pelas quartas de final do estadual

Pela disputa das quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo recebe o Novorizontino neste domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio do MorumBis. Porém, para este duelo, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com o atacante Jonathan Calleri.