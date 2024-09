O Botafogo, por reciprocidade, decidiu receber o Grêmio em Brasília

Botafogo e Grêmio se encontram neste sábado (28), às 21h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, marcando a primeira vez que o Glorioso joga longe do Nilton Santos nesta edição do Brasileirão.

A partida, transferida para a capital federal, promete ser um evento especial, e o motivo dessa escolha desperta a curiosidade dos torcedores. Abaixo, a GOAL explica essa história.