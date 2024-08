Playoffs após fase de liga? Veja como a Champions League 2024/25 terá suas oitavas de final e chaveamento definidos

Os melhores colocados garantem vaga no mata-mata, enquanto outra parte vem dos playoffs

A edição de 2024/25 da Champions League recebeu um formato diferente após 20 anos no padrão que todos conhecemos. Antes com 32 equipes divididas em oito grupos, a maior competição de clubes da Europa passa a contar com 36 participantes em uma única fase inicial, por pontos corridos, denominada “fase de liga”.

Por questões de calendário, cada time terá oito jogos contra diferentes equipes nesta etapa, definidos por sorteio. Consequentemente, não serão mais os dois melhores de cada grupo que irão para o mata-mata. Agora, com o novo modelo, algumas equipes garantem vaga direta nas oitavas e outras terão que passar pelos playoffs caso queiram seguir na briga pela “orelhuda”.

Sabendo das novas determinações da Uefa para a disputa da Champions, confira, abaixo, como funcionará a definição das vagas para o mata-mata do torneio e mais sobre os playoffs após a fase de liga.

