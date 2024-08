Como funciona o computador que define o sorteio da Champions League 2024/25

Pela primeira vez na história o maior campeonato de clubes da Europa terá seus confrontos definidos por um software

O sorteio da fase de liga da Champions League de 2024/25 acontece nesta quinta-feira (29), às 13h (horário de Brasília), no Grimaldi Forum, em Mônaco, na França. No entanto, o evento não será importante apenas pela decisão de quem se enfrenta nesta fase do torneio, mas marca o início de um novo formato do maior campeonato de clubes da Europa.

Anteriormente formatado em uma fase de grupos com 32 clubes divididos entre oito chaveamentos, agora são 36 equipes, mas em uma única tabela, e cada uma enfrenta outras oito. E outra novidade do momento é que, desta vez, o responsável por definir esses confrontos da fase de liga será um computador, algo inédito na história da Champions.

Sem enrolações, confira, abaixo, para que e como o software atuará no sorteio da fase de liga, quem forneceu, o motivo da mudança para o uso da tecnologia e muito mais sobre o sorteio da Champions League…

