Champions League 2024/25 em novo formato: como funciona a classificação, quantos times jogam, mata-mata e mais informações do torneio europeu

A UEFA anunciou grandes mudanças no formato da maior competição de clubes da Europa; entenda as novas medidas

Cara nova para o principal torneio de clubes da Europa. A partir da edição de 2024/25, a Champions League passará a ter diversas novas medidas no formato de sua competição, como uma maior quantidade de equipes participantes e o fim da fase de grupos convencional.

Disputada no mesmo formato desde 2003, a Liga dos Campeões promete uma ‘nova era emocionante’ com as alterações para os próximos anos.

Playoffs para o mata-mata? Classificação por pontos corridos? 36 times em um único grupo? Abaixo, a GOAL te responde todas essas e mais dúvidas…