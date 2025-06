Phil Foden mostrou que está com "fome", e Pep Guardiola precisa usar o Mundial de Clubes para fazer seu astro voltar a brilhar

Meia inglês parecia renovado na estreia dos Citizens no Mundial de Clubes, mas seu técnico precisa definir um papel claro para ele no novo time

O Manchester City apresentou dois de seus novos reforços promissores na estreia do Mundial de Clubes contra o Wydad Casablanca, mas foi a presença já conhecida de Phil Foden que roubou a cena. Ele ofuscou tanto o decepcionante Rayan Cherki quanto o impressionante Tijjani Reijnders, oferecendo a melhor história da partida, mesmo tendo sido praticamente esquecido na última temporada.

Com um visual renovado que remetia ao básico, Foden apresentou uma atuação muito diferente das exibições apagadas de algumas semanas atrás. O queridinho da torcida marcou o gol mais rápido do torneio para abrir o placar e, em seguida, cobrou o escanteio que resultou no belo voleio de Jérémy Doku. Ainda no primeiro tempo, quase balançou as redes novamente, mas o goleiro El Mehdi Benabid fez uma defesa espetacular para evitar o segundo gol do inglês.

Foi, no geral, uma atuação extremamente animadora de Foden, sobretudo porque, na temporada passada, ele parecia apenas a sombra do jogador que havia sido peça-chave na conquista do tetracampeonato da Premier League pelo Manchester City, além de ter acumulado todos os prêmios individuais da Inglaterra. Aos 25 anos, ele não foi o único a apresentar uma queda de rendimento, mas sua má fase foi, sem dúvida, a mais analisada de todas.