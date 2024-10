Os Red Devils ganharam apenas dois dos últimos 15 jogos da Premier League na cidade e o treinador não tem desculpas para não vencer os Irons

Dizer que todos os torcedores do Manchester United vêm de Londres é uma das piadas mais batidas e sem graça do futebol. Mas o recente histórico dos Red Devils na capital não é motivo de risada e Erik ten Hag precisa começar a reverter isso no West Ham neste domingo (27).

O início titubeante do United na temporada em todas as competições continuou com um empate sem graça contra o Fenerbahçe de José Mourinho, na Europa League, em uma atmosfera que Ten Hag descreveu perfeitamente como "hostil". Visitar o London Stadium pode parecer um passeio no jardim do Palácio de Buckingham em comparação à recepção que o United recebeu em Istambul, mas ultimamente os Red Devils têm parecido perdidos toda vez que jogam na capital do país, independentemente de quem enfrentam.

O péssimo momento do United fora de casa tem sido uma constante na gestão de Ten Hag, seja na Premier League (17 vitórias em 42 jogos) ou a nivel europeu (quatro em 11 e uma vitória nas últimas oito). Mas mesmo considerando esse contexto, o desempenho deles em Londres é estranhamente diabólico.