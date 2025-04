Pep Guardiola precisa ser tão duro com Ilkay Gundogan quanto foi com Kevin de Bruyne no Manchester City

A segunda passagem do alemão pela Inglaterra tem sido uma grande decepção — e Pep Guardiola precisa dar um fim nisso

A escolha mais fácil que um treinador pode fazer é decidir dispensar um jogador do qual ele não gosta - e Pep Guardiola já fez isso em várias ocasiões. Houve jogadores que ele rapidamente percebeu que não eram bons o suficiente para o seu time, como Kalvin Phillips e Ferrán Torres, que duraram menos de 18 meses no Manchester City. Houve também jogadores cujo talento e qualidade eram inquestionáveis, mas com comportamento aquém do esperado, como Zlatan Ibrahimovic, quando o catalão ainda treinava o Barcelona, ou João Cancelo, já no City.

A coisa mais difícil para um treinador é saber quando largar mão de um ídolo. Sir Alex Ferguson, por exemplo, sempre foi um mestre nisso.

"Eu tinha que me lembrar de que era o treinador do Manchester United, não o pai deles, e eu tinha que ir e dizer a eles que eles iam embora," afirmou Ferguson, no World Business Forum, em 2016. "Algumas pessoas podem dizer que é muita impiedade, mas é sobre ser leal ao clube. Eu sou o treinador deles, empregado por eles, e cabe a mim garantir que o Manchester United continue sendo o melhor time".

Mais artigos abaixo

Guardiola já é menos habilidoso nisso, tanto que até admitiu que essa 'fraqueza' é um dos motivos pela temporada abaixo do esperado do City em 2024/25. O treinador revelou em janeiro que ele optou por não reforçar seu elenco no último meio de ano por lealdade aos jogadores principais que haviam conquistado um histórico tetracampeonato da Premier League. O tiro, claro, eventualmente saiu pela culatra, principalmente pela crise de lesões que afetou a equipe.

"No meio do ano, o clube pensou nisso e eu disse 'não, eu não quero fazer contratações," ele contou. "Confiei muito nesses caras e pensei que poderia fazer de novo. Mas depois das lesões – uau - talvez devêssemos ter feito [novas contratações]".

Guardiola mostrou seu lado 'implacável' quando disse a Kevin De Bruyne que não queria que ele permanecesse no clube após o final de seu contrato. E agora ele tem uma decisão semelhante a tomar com outro ícone do clube que já passou do seu auge: Ilkay Gundogan.