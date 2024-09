Patrocinadores? Direitos de transmissão? Jogadores descontentes? A um ano de começar, Super Mundial de Clubes de 2025 é cheio de dúvidas

O torneio está programado para acontecer nos Estados Unidos, mas Gianni Infantino ainda tem muitas perguntas a responder

A nova edição do Super Mundial de Clubes está apenas a poucos meses de distância, mas ninguém parece saber exatamente como acontecerá. O torneio anual da Fifa, que reúne os melhores clubes do mundo, foi reformulado, expandido e renovado, mas, até o momento, há mais perguntas do que respostas.

Os estádios nos Estados Unidos, que sediarão o evento, foram anunciados no sábado, em um evento em Nova York. No entanto, além disso, a entidade tem enfrentado dificuldades para garantir um acordo de direitos de transmissão e patrocínio para este torneio de cara nova, que tem sido uma prioridade para a organização.

Enquanto preocupações dos jogadores sobre o bem-estar e o número excessivo de jogos vão de encontro ao inevitável interesse que os maiores clubes do mundo atraem em um continente onde o futebol continua a crescer, esse evento de destaque já enfrenta um futuro incerto, mesmo faltando bastante tempo para o apito inicial.