Palmeiras estuda volta de Dudu em jogo contra o Vasco

Atacante de 32 anos está recuperado de cirurgia no joelho direito, em partida da 21ª rodada do Brasileirão 2023

O Palmeiras estuda a volta de Dudu aos gramados na partida contra o Vasco, no próximo dia 13 de junho, pelo Campeonato Brasileiro, como soube a GOAL. Havia a possibilidade de retorno do atacante de 32 anos no jogo contra o San Lorenzo, nesta quinta-feira (30), pela Libertadores, mas o caso foi descartado.

Também foi avaliada a utilização do atleta no compromisso diante do Criciúma, no domingo (2), às 16h (de Brasília), no Heriberto Hulse. O jogador, contudo, não terá condições de entrar em campo. O mais provável é que ele fique à disposição diante do Vasco, no dia 13 de junho, em jogo que será disputado no Allianz Parque.

Dudu se recuperou de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito em 27 de agosto do ano passado. Ele fez uma cirurgia e já voltou às atividades com o restante do elenco. Inclusive, participou de atividades na Academia de Futebol nos últimos dias.

