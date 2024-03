Os times com mais títulos estaduais no Brasil

Em um país de dimensões continentais, como o Brasil, os estaduais forjaram gigantes do futebol

Os campeonatos estaduais ajudam a explicar a história do futebol brasileiro. Apesar de não contarem, hoje, com o prestígio e importância que tinham décadas atrás, a disputa ainda move emoções – e demissões, especialmente de treinadores.

Em um país de dimensões continentais, como o Brasil, os estaduais forjaram gigantes do futebol. Cada competição com a sua dificuldade diferente, contando ou não com hegemonias, as disputas contam com um grande número de campeões.

Mais artigos abaixo

Pensando nos diferentes estaduais Brasil afora, listamos abaixo quais são os times com mais títulos no futebol brasileiro. Confira abaixo.