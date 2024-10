Os países com mais vencedores da Bola de Ouro na história

Puxada por Lionel Messi, a Argentina é o país recordista em número de premiações entregues pela France Football

Com 67 edições realizadas ao longo da história, a Bola de Ouro ainda é considerada a premiação mais prestigiosa do futebol mundial - isso mesmo com a concorrência com o prêmio da Fifa, com quem já foi 'unificada' por um tempo até a nova separação e a criação do The Best. Em 2023, Lionel Messi ampliou ainda mais sua coleção de esferas douradas.

Alguns podem entender o prêmio como também uma maneira de medir o sucesso de um país no esporte, e mesmo sua capacidade de formar estrelas. Ainda que, é bom lembrar, a publicação só passou a considerar atletas não europeus como candidatos ao prêmio em 1995, quando o liberiano George Weah foi o vencedor.

De qualquer maneira, fica a pergunta: quais países mais tiveram seus jogadores como os ganhadores da Bola de Ouro? E qual vai aumentar a somatória após a cerimônia de entrega de 2024, que acontece nesta segunda-feira (28), às 16h (horário de Brasília)?

Abaixo, a gente responde: