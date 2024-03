Os 11 momentos que devolveram o Liverpool à relevância - e derrubaram o Manchester United

Há alguns anos, Sir Alex Ferguson conseguiu destronar os Reds como melhor clube inglês - mas os comandados de Jürgen Klopp estão de volta ao topo

Sir Alex Ferguson sempre foi bom de entrevistas, e suas aspas mais memoráveis de todas vieram quando lembrou aos jornalistas do tamanho da conquista em liderar o Manchester United para ultrapassar o Liverpool como a principal força do futebol inglês.

Era setembro de 2002. O United havia tido um começo preocupante na temporada, perdendo jogos consecutivos para Bolton Wanderers e Leeds United. O lendário defensor Alan Hansen, que havia erguido vários e vários títulos com o Liverpool durante a década de 1980, sugeriu que Ferguson estava enfrentando o "maior desafio" de sua carreira.

Em uma coletiva de imprensa, Ferguson respondeu: "Meu maior desafio foi tirar o Liverpool da sua m*** de pedestal. Pode colocar isso no impresso". Bom, as palavras foram certamente impressas - primeiro em jornais e depois em camisetas -, sendo repetidas muitas vezes sempre que o United vencia o Liverpool ou conquistava outro título.

A frase icônica ressurgiu quando o United de Ferguson conquistou seu 19º título, em 2011, e ultrapassou oficialmente os Reds como a equipe com mais títulos da liga inglesa. Ela repercutiu novamente em abril de 2013, quando alcançaram o 20º caneco nacional, em sua última temporada antes da aposentadoria.

Mas, desde que Ferguson encerrou a carreira, o Liverpool voltou a crescer. Os Reds podem não ter dominado o futebol inglês como o United dominou à época, mas conquistaram bem mais troféus, incluindo a Champions League, sua sexta, ao todo, e sua 19° Premier League, a apenas uma de voltar a se igualar ao United.

A evolução do time foi tamanha que, no mês passado, o novo proprietário minoritário do United, Sir Jim Ratcliffe, chegou a dizer que "temos dois clubes de futebol vizinhos que são realmente impressionantes. Eu quero derrubá-los de seus pedestais".

Assim, às vésperas do clássico de domingo (17), pelas quartas de final da FA Cup, a GOAL mostra como os Reds se reergueram desde a célebre colocação de Ferguson e voltaram para aquele saudoso patamar.