Onde assistir a Wolfsburg x Borussia Dortmund ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Alemão 2024/25

Equipes se enfrentam na última rodada da Bundesliga em 2024, buscando encerrar o ano com uma vitória após campanhas oscilantes

Wolfsburg e Bayern de Munique entram em campo neste domingo (22), às 13h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 15ª rodada da Bundesliga, o Campeonato Alemão 2024/25. O jogo acontece na Volkswagen Arena e terá transmissão ao vivo da TV Cultura, em canal aberto, Canal GOAT, e OneFootball, no streaming. (veja a programação completa aqui).

O Wolfsburg, comandado por Ralph Hasenhüttl, faz uma campanha mediana nesta temporada. Apesar de possuir um dos melhores ataques do campeonato, com 31 gols marcados em 14 jogos, os Lobos têm sérias dificuldades defensivas, com 25 gols sofridos. O time vinha embalado por uma sequência invicta de oito jogos, mas foi derrotado pelo Freiburg na última rodada, por 3 a 2. Jogando em casa, a equipe conta com o apoio da torcida para encerrar o ano com uma vitória.

Do outro lado, o Borussia Dortmund tem demonstrado dificuldades para engrenar na Bundesliga. Mesmo com nomes talentosos no elenco, a equipe vive um jejum de quatro jogos sem vencer, incluindo uma derrota para o Barcelona na Champions League. Além disso, ainda não conseguiu triunfar como visitante nesta temporada, somando quatro derrotas e dois empates longe de casa. Na rodada passada, os Aurinegros ficaram no 1 a 1 contra o Hoffenheim, em casa. Com uma campanha irregular, o técnico Sahin terá que lidar com desfalques importantes e buscar alternativas para voltar ao caminho das vitórias.