Onde assistir a Vitória x Barcelona de Ilhéus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano

Equipes decidem vaga na final do Campeonato Baiano neste domingo, no Barradão; confira detalhes sobre como acompanhar e mais informações do jogo

Vitória recebe o Barcelona de Ilhéus na tarde deste domingo (17), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, na TV aberta e no YouTube, além da FBF TV, no streaming. (veja a programação completa aqui).

O Vitória chega para o duelo de volta podendo perder por até um gol de diferença para avançar no tempo normal, já que venceu a partida de ida por 2 a 0, com gols de Alerrandro e Zé Hugo. Caso consiga administrar a vantagem, o Leão da Ilha pode chegar à final do Baiano após seis anos, quando foi derrotado pelo rival Bahia, na ocasião. Além disso, o Vitória tem sua casa como fortaleza, já que não perde no Barradão há 20 jogos.

Do outro lado, o Barcelona de Ilhéus, precisa vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para levar a disputa para as penalidades. A equipe, inclusive, marca presença nas semis da competição pela segunda vez nos últimos três anos.

