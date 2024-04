Os maiores campeões do Campeonato Baiano: os times com mais títulos

Conheça os times que mais levantaram a taça do Campeonato Baiano

A história do Campeonato Baiano é marcada pela acirrada rivalidade entre o Esporte Clube Bahia, com 50 títulos, e o Esporte Clube Vitória, que acumula 30 conquistas. Além de serem os maiores vencedores da competição, esses clubes se destacam como principais equipes do futebol brasileiro, contribuindo para a cultura esportiva do estado. Os clássicos Ba-Vi não apenas agitam as arquibancadas, mas também enriquecem a narrativa esportiva baiana. Pensando nisso, a GOAL destaca os maiores campeões do Campeonato Baiano.