Onde assistir a Taubaté x Primavera, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paulista A2 2025

Clubes fazem o jogo de ida desta fase do torneio na manhã deste domingo

Taubaté e Primavera entram em campo neste domingo (23), às 11h (horário de Brasília), em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista A2 2025. A partida acontece no Estádio Joaquim de Morais Filho e possui transmissão ao vivo da TV Cultura e do Canal GOAT (confira a programação completa de futebol aqui).

Depois de eliminar o São José nas quartas, o Taubaté vem com tudo em busca de uma vaga na grande decisão. Jogando em seus domínios, o time tenta aproveitar o fator casa para abrir na vantagem no confronto.

Já o Primavera vem motivado por ter passado pelo tradicional Santo André na fase anterior. Mas o clube não quer parar por aí e busca trazer um bom resultado na bagagem para o jogo de volta.

Além da vaga na final, o vencedor do duelo no agregado ainda garante acesso à elite do futebol paulista.