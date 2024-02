Onde assistir a Sport x Treze ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (09), na Arena de Pernambuco, pela segunda rodada do campeonato; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sport recebe o Treze nesta sexta-feira (09), a partir das 19h horas (de Brasilia), no Estádio Governador Carlos Wilson Campos, pela segunda rodada da Copa do Nordeste de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no Pay-Per-View, e do DAZN, no streaming. (veja a programação completa aqui).

Em sua estreia na edição de 2024 da competição, o Sport foi derrotado pelo Bahia, na Arena Fonte Nova, por 2 a 1, com gol já nos acréscimos. Para o duelo da segunda rodada da "Lampions League", a equipe comandada por Mariano Soso deve ir com força máxima para alcançar seu primeiro triunfo.

Do outro lado, o Treze, que só venceu o Sport uma única vez há 23 anos, teve bom começo no torneio, derrotando o River. Edmundo marcou o único gol da partida. Além disso, o técnico Willian de Mattia deve repetir a escalação que saiu vitoriosa na rodada anterior.

