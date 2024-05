Onde assistir a Sport x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), na Arena Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Atlético-MG se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 20h (de Brasília), na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Peñarol por 2 a 0 na Copa Libertadores, o Atlético-MG volta suas atenções para a Copa do Brasil. Como venceu a ida por 2 a 0, o Galo pode perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final.

Do outro lado, o Sport, que vem de derrota para o Avaí por 2 a 1 na Série B, precisa vencer por três gols de diferença para seguir na Copa do Brasil. Caso vença por dois de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis. Até o momento, o Leão da Ilha eliminou o Trem por 4 a 0 na primeira fase e o Murici nos pênaltis por 5 a 4 na sequência.

"A gente tem que virar chave. Talvez, seja a palavra do momento: virar a chave. Até porque temos uma grande decisão pela frente. Eles têm a vantagem, mas o jogo ele é decidido dentro de campo", disse Gustavo Coutinho.

