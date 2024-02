Onde assistir a Roma x Feyenoord ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), pela partida de volta dos playoffs da competição europeia; confira escalações, como acompanhar e mais

A Roma recebe o Feyenoord na tarde desta quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Stadio Olimpico, em Roma, pelo jogo de volta dos playoffs da Europa League 2023/24, a fase que vale vaga nas oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A Roma, sexta colocada no Campeonato Italiano, tenta se reestabelecer nos campeonatos que participa após troca do técnico José Mourinho por Daniele de Rossi. No duelo decisivo, em casa, a equipe não poderá contar com Tammy Abraham, lesionado.

Do outro lado, o Feyenoord chegou na competição por meio da Champions League, já que terminou na terceira posição do grupo C, com seis pontos, atrás da Lazio e do Atlético de Madrid. Agora, o time briga por uma vaga nas oitavas da Europa League.

O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1, o que não dá vantagem, neste confronto, a nenhuma das equipes. Em caso de empate, a partida irá para prorrogação e, se a igualdade no placar permanecer, a decisão será nos pênaltis.