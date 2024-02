Onde assistir a Roma x Inter de Milão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano

Equipes duelam neste sábado (10), no Estádio Olímpico, pela Serie A italiana; confira as escalações e como acompanhar na TV e na internet

A Roma recebe a Inter de Milão na tarde deste sábado (10), às 14h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A Roma segue invicta após a saída de José Mourinho. São quatro vitórias conquistadas desde então, sendo três delas no Campeonato Italiano. A última atuação da equipe no "Calcio" foi uma imponente goleada, por 4 a 0, contra o Cagliari, que intensificou o desejo do time da capital de alcançar a zona de classificação para a próxima Champions League. Atualmente, a equipe ocupa a quinta colocação na tabela, com 38 pontos - apenas um atrás da Atalanta, quarta colocada.

Sob outro enfoque, a Inter de Milão ostenta uma invencibilidade de 16 partidas na Série A italiana, com 13 triunfos e três empates. O plantel de Inzaghi lidera o campeonato com folga, e a solidez defensiva - comandada por Parvard, Acerb, Vrij e Bastoni - é um dos pilares desse sucesso. Nos últimos quatro jogos, a Inter não sofreu nenhum gol. Com os olhos voltados para a Liga dos Campeões, o time nerazzurri busca manter a boa sequência antes de enfrentar o Atlético de Madrid pelas oitavas de final da competição.

No geral, a Inter de Milão leva vantagem no histórico do confronto contra La Lupa. Em 207 jogos disputados, venceu 90 vezes, empatou 58 e perdeu 59. No entanto, quando o assunto são jogos em casa, a Roma leva a melhor. Nos 98 embates, a equipe giallorossi venceu 39 jogos, empatou 27 e perdeu 32.

O último confronto entre os times aconteceu no dia 29 de outubro de 2023, pela 10ª rodada do Campeonato Italiano, e terminou com vitória nerazzurri por 1 a 0, com gol de Thuram.