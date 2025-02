Onde assistir a Novorizontino x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (3), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorjão, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol na TV fechada e do Uol Play no streaming (confira a programação completa).

Na vice-liderança do Grupo A, com os mesmos 15 pontos que o Mirassol, o Corinthians vem de cinco vitórias e apenas uma derrota no Paulistão. Para o confronto, o técnico Ramón Díaz terá os retornos de Alex Santana e José Martínez, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Noroeste por 2 a 1 na última rodada.

Por outro lado, o Novorizontino ocupa a vice-liderança do Grupo C, com nove pontos, um a menos que o líder São Paulo. Até aqui, o time registra duas vitórias, três empates e uma derrota.

