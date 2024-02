Onde assistir a Mirassol x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (11), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirassol e Santos se enfrentam neste domingo (11), às 18h (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com a vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, o Santos busca emplacar o quarto triunfo consecutivo no Paulistão. Para o confronto, o técnico Carille optará por um time misto neste domingo, já visando o clássico com o São Paulo.

"Vejo que sempre o jogo de quarta, jogando no domingo, é o melhor. Infelizmente, não teremos meia para esse jogo, Cazares e Giuliano fora, o Nonato vai ter que trabalhar isso. Para o Mirassol não me preocupa, mas contra o São Paulo talvez", afirmou.

Do outro lado, o Mirassol aparece na vice-liderança do Grupo C, com nove pontos. Na última rodada, a equipe goleou o Santo André por 4 a 0.