Onde assistir a Fortaleza x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense

Clássico-Rei, válido pela quinta rodada do estadual, será disputado neste sábado (17); saiba como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Ceará se enfrentam na tarde deste sábado (17), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela quinta rodada do Campeonato Cearense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube, e na TV Verdes Mares, para o Ceará (veja a programação completa aqui).

As duas equipes têm campanhas bastante similares na competição. Tanto o Fortaleza como o Ceará lideram seus grupos com 10 pontos, além de somar três vitórias e um empate até esse ponto da competição.

No restrospecto do tradicional confronto, a disputa é bem equilibrada, mas com vantagem do Vozão em números de vitórias. São 50 triunfos contra 44 do Fortaleza, além de 59 empates. Entretanto, em casa, o Fortaleza é quem, por pouco, leva a melhor. O Laion acumula, em 72 jogos, 25 vitórias, 23 derrotas e 24 empates.

