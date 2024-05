Onde assistir a Fluminense x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Lutando contra o rebaixamento, equipes se enfrentam nesta terça-feira (07), no Vale das Laranjeiras; confira como acompanhar e mais informações

Fluminense x Avaí entram em campo na tarde desta terça-feira (07), às 15h (horário de Brasília), no Vale das Laranjeiras, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube. (veja a programação completa aqui).

As caiocas chegam para o confronto com uma faísca de alívio após vencerem o Santos nos acréscimos por 1 a 0, na última rodada, e garantirem a segunda vitória no Campeonato Brasileiro feminino. O resultado colocou o Flu na 11ª posição, com 6 pontos, apenas um ponto e uma posição à frente da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Avaí vive um momento bastante delicado. A equipe catarinense acumula dois empates, seis derrotas e ainda não venceu na competição. Além disso, ocupa a vice-lanterna, com apenas dois pontos. O time precisa urgentemente de bons resultados para se afastar da zona da degola e evitar maiores problemas no campeonato.

