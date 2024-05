Onde assistir a Flamengo x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Amazonas se enfrentam nesta quarta-feira (1), no Estádio Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A volta está marcada para o dia 22 de maio, na Arena da Amazônia. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Pressionado, com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados, o Flamengo volta ao campo em busca de recuperação na estreia da Copa do Brasil. Um dos maiores campeões do torneio, o Rubro-Negro vai em busca do quinto título.

Para o confronto, o técnico Tite trata como dúvida Arrascaeta e Erick Pulgar, que apresentaram problemas físicos durante a derrota para o Botafogo. A principal novidade é o retorno de Gabigol na lista de relacionados. Após a Corte Arbitral do Esporte (CAS) acatar com unanimidade o pedido de efeito suspensivo, o atacante está liberado para voltar a jogar.

Por outro lado, o Amazonas avançou para a terceira fase da Copa do Brasil após eliminar o Independente e o Maringá por 1 a 0 nos dois primeiros jogos disputados no torneio.

