Onde assistir à Eurocopa 2024 na televisão, por streaming e na internet; veja quem transmite o torneio

Descubra onde e como acompanhar todos os jogos da Euro 2024, seja na TV, online ou via streaming, e não perca nenhum lance

A Eurocopa 2024 promete ser um espetáculo com 24 seleções competindo pelo título europeu em dez cidades da Alemanha. Com a grande final agendada para o dia 14 de julho no icônico estádio Olímpico de Berlim, os apaixonados por futebol têm várias opções para não perder nenhum lance. A transmissão dos jogos estará acessível tanto na televisão quanto online, permitindo que os torcedores assistam de onde estiverem.

Quer ver jogos da Euro 2024 ao vivo?

A seguir, confira, com a GOAL, como assistir à Eurocopa 2024 na televisão, por streaming e na internet, e veja quem são os responsáveis por transmitir o torneio...

